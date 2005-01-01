Поліція затримала 32-річного львів'янина, що крав нову бруківку

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:146441

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Поліція затримала 32-річного львів'янина, що крав нову бруківку
фото поліції
Вкрадену бруківку виявили у багажнику авто 32-річного чоловіка

У вівторок, 5 червня, приблизно о 22:00 до патрульних звернувся львів’янин, що побачив на пр. Чорновола чоловіка, який крав бруківку. На місце приїхали патрульні, що затримали підозрюваного.

Як інформує прес-служба патрульної поліції Львівщини, чоловік складав бруківку у авто ЗАЗ «Славута». Патрульні помітили це авто, коли водій уже їхав з парковки поблизу одного з магазинів.

«Транспортний засіб зупинили і попросили відчинити багажне відділення. Там виявили приблизно 25 штук бруківки. 32-річний чоловік повідомив, що назбирав її біля заправної станції та хотів викласти на цвинтарі біля могили. На місце події викликали слідчих Шевченківського відділу поліції, які встановлюватимуть обставини», – йдеться у повідомленні поліції.

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