Стець закликав уряд негайно погасити борги «UA: Першого»

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець вважає неприпустимою ситуацію з відключенням за борги мовлення телеканалу «UA: Перший» і вважає, що Кабінет міністрів України разом з Верховною Радою України мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення України негайно. Тоді компанія зможе погасити борг перед Концерном радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) у розмірі 75,12 млн грн і відновити повноцінну аналогову трансляцію мовлення суспільного каналу.

«Звісно, ситуація з відключенням через борги телеканалу “UA: Перший” є неприпустимою. Тому Кабінет міністрів України разом з Верховною Радою України мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення України негайно. Свої пропозиції щодо погашення боргу НСТУ перед концерном РРТ Міністерство інформаційної політики України надасть на розгляд уряду у найближчі дні» – заявив Юрій Стець.

Нагадаємо, 18 червня 2018 року КРРТ частково обмежив аналогову трансляцію телеканалу «UA:Перший» через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів. Постачальник послуг Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення припинив сигнал аналогового мовлення через несплату НСТУ за трансляцію. Таким чином, мовлення телеканалу в цих містах відключатимуть щодня у період з 16:00 до 18:00.

При цьому, як зазначає «Детектор медіа», члени Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики на черговому засіданні 6 червня 2018 року одноголосно вирішили інформувати Кабінет Міністрів та РНБО про неприпустимість недофінансування НСТУ. Оскільки саме через брак коштів з 1 лютого була припинена трансляція першого каналу Українського радіо у середньохвильовому діапазоні у Таранівці Харківської області та Всесвітньої служби радіо України з радіопередавального центру Луч у Миколаївській області.