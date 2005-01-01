Телеканал UA: ПЕРШИЙ частково відключили від ефіру за борги

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 15:144171

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З понеділка, 18 червня, канал UA: ПЕРШИЙ зник з аналогово ефіру кількох великих міст України. Причина припинення мовлення каналу – недостатнє фінансування з держбюджету. Трансляцію телеканалу зупинено в низці українських міст, зокрема в Дніпрі, Вінниці, Одесі, Ізюмі, Ковелі, Білопіллі, Тернополі і Чернігові.

Постачальник послуг телеканалу компанія Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення відключатиме UA: ПЕРШИЙ щоденно, з 16:00 до 18:00, до моменту сплати заборгованості у розмірі 75,12 млн грн.

Прес-служба UA: ПЕРШОГО повідомила, що в державному бюджеті на 2018 рік на потреби телеканалу виділили 777 млн грн, що вдвічі менше від потрібної суми, отже коштів на трансляцію бюджет телеканалу не передбачає.

Для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 340 млн грн на рік, проте виділено і передбачено в паспорті бюджетної програми лише 51 млн грн.

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