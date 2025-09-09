Для більшості сортів найкращий період збору припадає на кінець липня – першу половину вересня

Цибуля належить до культур, які добре зберігаються впродовж кількох місяців. Проте, щоб уникнути псування і втрат, важливо обрати вдалий момент для збирання і дотримуватися базових правил підготовки врожаю до зберігання. Детальніше про це пише «Експерт».

Як зрозуміти, що цибуля дозріла:

переважна частина листя (приблизно 70-80%) вже полягла і змінила колір на жовтий;

шийка цибулини стала сухою і тонкою;

зовнішня луска має забарвлення, характерне для вашого сорту – жовте, рожеве або фіолетове.

Оптимальні терміни збору

Для більшості сортів найкращий період збору припадає на кінець липня – першу половину вересня. Якщо літо видалося дощовим, затягувати зі збором не варто: надмірна волога може спровокувати повторний ріст коріння, що негативно вплине на овоч.

У суху погоду цибулю іноді залишають на грядці ще на кілька днів після вилягання листя – за цей час вона повністю дозріває.

Правила збирання цибулі:

викопуйте овочі акуратно, користуючись лопатою або вилами. Не тягніть за бадилля, щоб не пошкодити шийку;

землю обережно обтрушуйте – не варто бити цибулини одна об одну;

мити врожай водою не рекомендується: залишки ґрунту легко знімаються після сушіння.

Сушка – важливий етап підготовки

Щойно зібрану цибулю слід добре просушити:

розкладіть урожай у один шар на відкритому повітрі або під навісом;

тривалість сушіння – близько 10-14 днів, залежно від погоди;

у дощову пору сушити можна у добре провітрюваному приміщенні, наприклад, у сараї чи на горищі;

після сушіння обріжте коріння і залиште шийку довжиною 3-5 см.

Умови зберігання:

ідеальна температура – від 0 до +4 °С;

для зберігання зручно використовувати капронові сітки або заплітати цибулю в коси;

урожай слід періодично перевіряти, видаляючи зіпсовані чи підгнилі головки.

Не збирайте цибулю після дощу чи вранці, коли росою зволожений ґрунт. Надмірна волога значно знижує якість зберігання.