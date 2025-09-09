Стигла цибуля без втрат: коли збирати та як зберегти урожай
Цибуля належить до культур, які добре зберігаються впродовж кількох місяців. Проте, щоб уникнути псування і втрат, важливо обрати вдалий момент для збирання і дотримуватися базових правил підготовки врожаю до зберігання. Детальніше про це пише «Експерт».
Як зрозуміти, що цибуля дозріла:
переважна частина листя (приблизно 70-80%) вже полягла і змінила колір на жовтий;
шийка цибулини стала сухою і тонкою;
зовнішня луска має забарвлення, характерне для вашого сорту – жовте, рожеве або фіолетове.
Оптимальні терміни збору
Для більшості сортів найкращий період збору припадає на кінець липня – першу половину вересня. Якщо літо видалося дощовим, затягувати зі збором не варто: надмірна волога може спровокувати повторний ріст коріння, що негативно вплине на овоч.
У суху погоду цибулю іноді залишають на грядці ще на кілька днів після вилягання листя – за цей час вона повністю дозріває.
Правила збирання цибулі:
викопуйте овочі акуратно, користуючись лопатою або вилами. Не тягніть за бадилля, щоб не пошкодити шийку;
землю обережно обтрушуйте – не варто бити цибулини одна об одну;
мити врожай водою не рекомендується: залишки ґрунту легко знімаються після сушіння.
Сушка – важливий етап підготовки
Щойно зібрану цибулю слід добре просушити:
розкладіть урожай у один шар на відкритому повітрі або під навісом;
тривалість сушіння – близько 10-14 днів, залежно від погоди;
у дощову пору сушити можна у добре провітрюваному приміщенні, наприклад, у сараї чи на горищі;
після сушіння обріжте коріння і залиште шийку довжиною 3-5 см.
Умови зберігання:
ідеальна температура – від 0 до +4 °С;
для зберігання зручно використовувати капронові сітки або заплітати цибулю в коси;
урожай слід періодично перевіряти, видаляючи зіпсовані чи підгнилі головки.
Не збирайте цибулю після дощу чи вранці, коли росою зволожений ґрунт. Надмірна волога значно знижує якість зберігання.