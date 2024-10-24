Поліцейські затримали підозрюваного у жовтні 2021 року після отримання останньої частини обумовленої суми

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 48-річному Олегу Рейману за організацію незаконного переправлення чоловіка за кордон. Обвинувачений за 145 тис. грн підробив для клієнта паспорт, водійське посвідчення і ідентифікаційну картку громадянина Литовської Республіки. За це йому призначили сім років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 21 жовтня, у 2021 році до страхового агента Олега Реймана звернувся чоловік, який хотів оформити необхідні документи для виїзду до Литви. Обвинувачений пообіцяв безперешкодний перетин кордону за 145 тис. грн. За цю суму Олег Рейман підробив для клієнта паспорт, водійське посвідчення і персональну ідентифікаційну картку громадянина Литовської Республіки.

Правоохоронці затримали його у жовтні 2021 року після передачі пакету документів й отримання за це останньої частини обумовленої суми.

Під час судового розгляду Олег Рейман своєї вини не визнав і відмовився давати свідчення з приводу предʼявленого обвинувачення. Крім того, він заявив про фальсифікацію справи та провокацію працівників правоохоронних органів, які підбурили його до вчинення злочину.

Суддя Олександр Піндрак визнав хмельничанина винним в організації незаконного переправлення людини через державний кордон України, підробленні офіційних документів та їх збуті (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України) й призначив сім років тюрми з конфіскацією всього майна, крім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.