Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у десятьох підозрюваних волинян

Поліцейські викрили десятьох волинян, які налагодили схему продажу підроблених документів для ухилення від мобілізації, а також систематично організовували чоловікам незаконний перетин кордону. За свої послуги підозрювані брали від 500 до кількох тисяч доларів. Про це повідомили 23 жовтня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, усі зловмисники – жителі Луцька та Луцького району. Ділки виготовляли фальшиві тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, а також довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу.

«Кількість людей, які скористалися послугами, встановлюють у рамках досудового слідства, проте наразі наразі відомо про щонайменше 20. Суми, які брали зловмисники, становлять від 500 і до кількох тисяч доларів», – повідомили у поліції.

У вівторок, 22 жовтня, слідчі провели санкціоновані обшуки у десятьох підозрюваних волинян, під час яких вилучили кліше штампів і печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов’язаним, а також тимчасові посвідчення ухилянтів і довідки про надання відстрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Крім цього, слідчі знайшли мисливську рушницю, травматичний пістолет і бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області.

Трьох учасників групи поліцейські затримали.

Наразі триває досудове розслідування за фактами незаконного переправлення через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групи осіб, ухилення від призову на військову службу та підроблення документів.