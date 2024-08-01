Червоним кольором позначена спірна ділянка площею 7,4 га біля Стрия

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Морін+» сплатити Стрийській міськраді 1,5 млн за користування землею. Компанія використовувала 7,4 га під родовище без відповідних документів.

Як вказано в матеріалах справи, у 2015 році Львівська ОДА передала ТзОВ «Морін+» в оренду на 5 років три земельні ділянки загальною площею 7,4 га на території Підгірцівської сільської ради для розробки Верчанського родовища. За рік компанія повинна була сплачувати за користування землею 309,5 тис. грн.

У 2021 році Стрийська міськрада поділила ділянку на три окремі і зареєструвала за ними право комунальної власності. Того ж року Господарський суд зобов’язав ТзОВ «Морін+» повернути орендовані землі у власність громади, оскільки термін оренди закінчився ще у 2020 році. Однак ще два роки підприємство продовжувало користуватись землею без відповідних документів і заборгувала майже 1,5 млн грн, тому Стрийська міськрада звернулась в суд.

У суді ТзОВ «Морін+»проти позову заперечили, адже нормативно-грошова оцінка поділених ділянок не проведена. Крім цього, розрахована за договором оренди сума, на думку підприємців, також була завищена.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Оксана Стороженко позов міськради задовольнила і зобов’язала ТзОВ «Моріон+» сплатити майже 1,5 млн грн за користування землею. Крім цього, компанія має сплатити 21,4 ти. грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у 2014 році Львівська ОДА загалом передала ТзОВ «Морін+» 52 га землі для розробки родовища. Компанія зареєстрована у 2007 році та займається добуванням піску. Компанія належить мешканці Стрия Ірині Дудич.