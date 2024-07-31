Один зі ставків у Залужжі, який повернули в комунальну власність Яворівської міськради

Яворівська окружна прокуратура через суд повернула у власність громади 22,18 га землі та ставків біля села Залужжя. Ділянки перебували в оренді ТОВ «Арт Буд Плюс», яке систематично не оплачувало користування. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у середу, 31 липня, розповіли, що на ділянці розташовані три ставки площею більше ніж 16 га.

«Товариство орендувало водний об'єкт для рибогосподарської діяльності. Порушуючи умови договору, підприємство допустило систематичну несплату орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду. Внаслідок таких дій до місцевого бюджету не надійшла значна сума коштів. На сьогодні земельні ділянки повернули в комунальну власність», – повідомила пресслужба прокуратура.

Згідно з опублікованими у судовому реєстрі матеріалами справи, ТОВ «Арт Буд Плюс» заборгувало громаді майже 56 тис. грн. Компанія орендувала ставки з 2018 року й перестала сплачувати оренду у серпні 2022 року. Договір про оренду на 15 років ТОВ «Арт Буд Плюс» укладало з Львівською обладміністрацією.

Компанія «Арт Буд Плюс» зареєстрована 2013 року у Криму. Згодом, у липні 2014 року, бізнес переїхав до Львова. ТОВ «Арт Буд Плюс» займається будівництвом, рибництвом, обслуговуванням транспорту тощо. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що керівником та власником є Артем Сохань. На 25% бізнес належить Віталію Дідуну.