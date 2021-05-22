В Євпаторії суд окупованого Криму засудив студента геолого-географічного факультету одного з українських ВНЗ до року колонії. Про це інформує проект «Крим.Реалії».

Українця звинувачують в тому, що він створив у соціальній мережі групу, розробив статут, структуру, символіку екстремістського товариства «з метою повернення Криму та міста Севастополя під юрисдикцію України». Учасників групи з-поміж жителів Кримського півострова він нібито вербував і закликав до вчинення «протиправних дій».

Українця затримали ще у 2020 році, коли він приїхав до Криму. У матеріалах так званого суду повідомляється, що студент «визнав свою провину» і «усвідомив помилковість переконань».

Особисті дані засудженого у рішенні суду не вказуються, його лише називають «громадянином Д.»

У вересні минулого року повідомлялося, що в Криму співробітниками ФСБ був затриманий за звинуваченням в екстремізмі 22-річний житель Одеси. За непідтвердженою інформацією йшлося про Олександра Долженкова.

Редакція «Крим.Реалії» написала запити в ФСБ і Слідчий комітет Росії, а також в адміністрацію СІЗО, але відповідей від них так і не надійшло. Крим.Реалії також зверталися за коментарем до рідних Долженкова щодо затримання в Криму, але вони тоді відмовилися спілкуватися.

Разом з цим в Києві відкрили кримінальне провадження проти співробітників ФСБ Росії через затримання жителя Одеси.

Олександр Долженков – геолог за освітою, випускник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

У хлопця є однойменний YouTube-канал, де він викладав відеоблог про подорожі Україною і деяким країнам Європи. З серпня минулого року на каналі Долженкова немає оновлень.