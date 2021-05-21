Суд окупованого Криму засудив українця Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму

Підконтрольний російській окупаційній владі суд Криму визнав українця Івана Яцкіна винним у «держзраді» та засудив до 11 років позбавлення волі. Про це 21 травня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

За її словами, Івана Яцкіна засудили за сфабрикованою кримінальною справою за нібито збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії

«Сьогодні вчергове підконтрольний російській окупаційній владі так званий "верховний суд Криму" оголосив незаконний вирок громадянину України Івану Яцкіну за сфабрикованою кримінальною справою за нібито збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії. Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, та після закінчення строку один рік обмеження волі адміністративного нагляду», – йдеться у повідомленні.

Денісова зазначила, що незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно громадян України, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму.

Також українська омбудсменка закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконний суд та посилити тиск на РФ задля захисту прав українців які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.