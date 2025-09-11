Дводенний турнір завершився 7 вересня та зібрав 36 команд з усіх регіонів України

У Києві відбувся перший в Україні чемпіонат з технологічного спорту CTF у дисципліні кібербезпека. Дводенний турнір завершився 7 вересня та зібрав 36 команд з усіх регіонів. Серед фіналістів – команда студентів «Львівської політехніки».

Як повідомили у Львівській ОВА, студентська команда Snufkink з Національного університету «Львівська політехніка» (кафедра «Захисту інформації») здобула друге місце, поступившись лише команді skif0perator з АР Крим. У трійці лідерів також команда ByteMe з Києва, яка здобула бронзу. Ще одна львівська команда — GONGO — увійшла до двадцятки найсильніших, посівши 16-те місце у загальному рейтингу.

У «Львівській політехніці» уточнили, що до складу команди Snufkink входять: Давид Гаврилюк, Олексій Грушковський, Дементій Прядко, Михайло Федик, Юрій Бойко.

«Ми пишаємося результатами Львівщини. Друге місце команди з Львівської політехніки – це не лише перемога студентів, а й доказ, що наш регіон має сильний потенціал у сфері кібербезпеки. Молодь показує готовність брати на себе відповідальність за цифрове майбутнє країни», – зазначила т.в.о. начальника управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Наталія Хомик.

Завданням чемпіонату було визначити майбутніх лідерів кіберпростору та сформувати Національну збірну України, яка вже восени представить державу на European Cybersecurity Challenge 2025.