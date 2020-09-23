Для студентів з симптомами коронавірусу і осіб, що контактували з хворими на Covid-19 ПЛР-дослідження буде безкошитовним

У Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького розробили алгоритм дій на випадок різкого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію серед студентів і співробітників. Їм відповідно до розпорядження ректора ПЛР-дослідження будуть проводити безкоштовно, повідомляє прес-служба медуніверситету.

Алгоритм дій прописаний у наказі №2436-з. В одному із пунктів цього наказу сказано, що студентів з ознаками ГРЗ, а також тих, хто контактував з хворими, у яких підтвердили Covid-19, будуть обстежувати ПЛР-тестуванням. Ці обстеження будуть проводити в лабораторії інституту медуніверситету, що на вул. Зеленій.

«У випадку підозри на Covid-19 студенти та співробітники університету повинні звернутися у 1-у міську комунальну поліклініку, що на вул.Руській,20 для забору біологічного матеріалу. Згодом відібрані проби надходять в експериментальний центр НДІ епідеміології та гігієни, де проводиться дослідження методом ПЛР», – йдеться у повідомленні.

Цей алгоритм дій для студентів і співробітників медуніверситету діє з 21 вересня. Відповідно до розпорядження ректора медуніверситету Бориса Зіменковського, ПЛР-дослідження для студентів та співробітників є безоплатним.