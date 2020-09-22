Як діяти, коли є підозра на коронавірус?.

З понад 80 дітей, які з коронавірусною інфекцією лікувалися в ОХМАТДИТі, це перша дитина, яку довелося підключити до ШВЛ

У реанімації львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ перебуває трирічна дівчинка з Миколаївського району, в якої діагностували коронавірусну інфекцію. Її госпіталізували з вираженою дихальною і серцевою недостатністю. В області це перша дитина за період пандемії, яку підключили до апарата ШВЛ, повідомила ZAXID.NET директорка ОХМАТДИТу Олександра Бурда.

За її словами, з 82 дітей, які з підтвердженим Covid-19 лікувалися в лікарні, це перша дитина, яка перебуває на ШВЛ.

«У родині дитини ніхто на коронавірус не хворів, а у дівчинки позитивний ПЛР-тест. Де вона могла інфікуватися, невідомо. Як правило, діти легше переносять коронавірусну інфекцію, ніж дорослі, але тут складний випадок. У дівчинки двостороннє запалення, сильна задишка. У нас це перша дитина на весь період пандемії, яку довелося підключити до ШВЛ», – каже Олександра Бурда.

Завідувачка відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Віра Приймакова повідомила, що у дитини виражена дихальна недостатність другого ступеню і серцево-судинна недостатність першого ступеню, двобічна позашпитальна пневмонія. На ШВЛ дівчинка перебуває з 15 вересня. Стан дитини наразі вкрай важкий.

Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко повідомила, що на Львівщині не було дітей, хворих на коронавірусну інфекцію, які потребували ШВЛ.