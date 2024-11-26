ригінальний анімаційний фільм вийшов у 2002 році

Студія Disney показала перший тизер фільму «Ліло і Стіч», де прибулець з космосу Стіч розважається на пляжі, руйнуючи піщані замки.

Оригінальний анімаційний фільм, який вийшов у 2002 році, став одним із найуспішніших проєктів Disney початку 2000-х. Стрічка отримала номінацію на «Оскар» у категорії «найкращий повнометражний анімаційний фільм», але поступилася картині Міядзакі «Віднесені привидами». Успіх мультфільму породив масштабну франшизу: три повнометражні продовження «Нові пригоди Стіча» (2003), «Ліло і Стіч 2: Велика проблема Стіча» (2005) і «Лерой і Стіч» (2006), а також анімаційний серіал, який транслювався з 2003 до 2006 року.

Головну роль Ліло в новій версії виконає Мая Кеалоха. За сюжетом стрічки, самотня гавайська дівчинка, яка не може знайти спільну мову з однолітками, несподівано отримує незвичайного друга. Її життя кардинально змінюється, коли на Землі здійснює аварійну посадку космічний корабель із прибульцем на борту.

Режисером є Дін Флейшер-Кемп, який створив «Марселя – мушлю в черевиках».