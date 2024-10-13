Фільм вийде у 2025 році

Студія Disney визначилася з точною датою прем'єри продовження комедії «Шалена п'ятниця». Сиквел вийде у кінотеатрах 8 серпня 2025 року, повідомляє Deadline.

До головних ролей повернуться Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Логан. Проте цьго разу обмін тілами буде складнішим. Сиквела розповість про Анну (Логан), яка поміняється тілами зі своєю донькою-підліткою Гарпер. Тим часом мати Анни Тесс (Кертіс) опиниться в тілі 14-річної Лілі, дочки британського ресторатора Еріка, який збирається одружитися з Анною.

Режисеркою фільму є Ніша Ганатра («У прямому ефірі»). Також у фільмі зіграли Чад Майкл Мюррей, Марк Гермон, Менні Гасінто, Джулія Баттерз та ін.

Нагадаємо, перша «Шалена п'ятниця» вийшла 2003 року і була знята за однойменною книгою Мері Роджерс. Стрічка заробила у світовому прокаті 160 млн. доларів.

Нагадаємо також, що у першому фільмі мати та донька (Кертіс та Логан), що мали складні стосунки, одного дня опинились в тілах одна одною. Зрозуміло, як це завжди буває у картинах про обмін тілами, це дозволило їм краще зрозуміти одна одну.