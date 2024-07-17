Студія Волта Діснея зазнала хакерської атаки. Зловмисники вкрали і злили у мережу 1,1 терабайт внутрішніх даних компанії.

Таким чином до користувачів потрапили неоприлюднені концепт-арти, інформація про нереалізовані проєкти, особисті дані працівників Disney. Наразі неможливо адекватно оцінити злитий архів через надвеликий об’єм інформації. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Відповідальність за атаку взяла на себе організація NullBulge, яка заявила, що мала на меті «захистити права художників і відстояти справедливу компенсацію праці». Група також заявляє, що «роботи, створені штучним інтелектом, завдають шкоди креативній індустрії і повинні бути заборонені».

За словами журналіста сайту Insider Gaming, хакери отримали доступ до дуже важливих даних. Йдеться не лише про код, логіни та посилання на внутрішні додатки, а й про інформацію про майбутні проекти зі всесвіту Marvel.

Представники Disney поки що цей інцидент ніяк не прокоментували. Також невідомо, коли саме стався злам.

Торік, у розпал хайпу навколо штучного інтелекту, компанія Disney створила робочу групу, щоб дослідити, як вона може інтегрувати штучний інтелект в основні сфери свого бізнесу. Скоріше за все атака стала відповіддю на це, вважають фахівці.