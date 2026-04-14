Переваги надаватимуть заявкам на природничі науки

Кабінет Міністрів України надасть 700 млн грн субвенції на створення сучасних освітніх просторів. Гроші за реформою «Профільна» виділять на закупівлю техніки, мультимедійного обладнання та меблів для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій. Про це повідомило Міністерство освіти і науки. Школи можуть подавати заявки, їх відбиратимуть на конкурсних умовах.

Отримати субвенцію зможуть комунальні школи, які відповідають таким критеріям:

увійдуть до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями;

забезпечують навчання очно або змішано (поєднання очної та дистанційної форм навчання);

мають у 8 класах не менше ніж 60 учнів (станом на 1 січня 2026 року);

забезпечують співфінансування з місцевого бюджету в розмірі не менше ніж 10%.

Під час відбору пріоритет надаватимуть лабораторіям природничої галузі. Участь у проєкті передбачає належну підготовку самих просторів: ремонт або реконструкція класів за кошти місцевих бюджетів або за підтримки партнерів. Оновлений простір має бути сучасним, безпечним та безбар’єрним. Тому під час подання заявки громада має надати гарантійний лист про готовність підготувати приміщення.

Що потрібно для участі в конкурсі:

Заповнити онлайн-форму (гугл-форму). Подати офіційно до МОН засобами електронного документообігу пакет документів, а саме:

проєктну заявку (аналогічну гугл-формі);

рішення про належність закладу у 2027/2028 році до мережі закладів, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти;

кошторис проєкту;

гарантійного листа щодо дотримання умов співфінансування, вчасного використання субвенції в повному обсязі та проведення поточного та/або капітального ремонту (реконструкції) приміщення.

Зробити це потрібно не пізніше за 10 робочих днів після офіційного оголошення про приймання заявок на сайті МОН. Кожна місцева рада чи обласна адміністрація може подати одну проєктну заявку, місто Київ – до десяти.

Проєкти обиратимуть на конкурсній основі. Комісія враховуватиме рівень і стан освітньої інфраструктури в громаді, досвід реалізації освітніх проєктів та кількість профілів, за якими діти навчатимуться у новому STEM-просторі.