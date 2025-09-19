У моду повертаються шафи, які були популярними у 1980-1990 роках

Кухонні шафи багато чого змінюють в атмосфері кухні – навіть якщо все інше оновлене, неправильний колір чи матеріал може все зіпсувати. Нині трендовими знову стають меблі, які були популярні ще у 80-х роках. House Digest розповідає, що знову повертається в моду.

Який новий головний тренд 2026 року?

У моду повертаються шафи, які були популярними у 1980-1990 роках. Мова йде саме про кухонні меблі з білого дуба.

Зміна естетичних уподобань на початку 2000-х років призвела до відмови від світліших шаф. Можливо, через зростання тенденції на тосканський декор, що призвело до появи більш насичених, темніших дерев’яних шаф, таких як вишня та горіх. Проте зараз відбувається відродження класичних шаф з білого дуба. Вони універсальні, легкі у догляді та створюють позачасовий інтер’єр, який завжди матиме стильний вигляд.

У сучасному дизайні все більше людей обирають легкий та повітряний інтер’єр, який легко поєднується з чарівними шафами з білого дуба. Земляні тони та натуральні матеріали не втрачають актуальності, а тому позачасова краса дуба може бути нейтральним фоном для інших відтінків, які ви використовуватимете на кухні.

Варто також відзначити універсальність білого дуба, який може доповнювати різні стилі дизайну – від традиційного сільського декору до сучасної мінімалістичної естетики.