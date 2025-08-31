З такою кількістю варіантів на ринку може бути важко визначитися з кольором, візерунком та стилем шпалер

Шпалери продовжують бути популярними в дизайні інтер’єрів і у 2025 році – їх різноманіття неймовірне. Проте з такою кількістю варіантів на ринку може бути важко визначитися з кольором, візерунком та стилем. Better Homes and Gardens розповідає, про 6 варіантів трендових шпалер, які радять дизайнери.

1. Розписи, фрески, пейзажі.

Пейзажні фрески або масштабні пейзажі – це чудовий вид шпалер, який пасуватимуть будь-де, де ви хочете зробити яскравий акцент. Вони знову починають набирати популярності, частково завдяки своїй доступності. Фрески можуть бути особливо корисними в маленьких кімнатах або нішах, де потрібно додати глибини, а у великих кімнатах – щоб посилити відчуття величі.

2. Смуги.

Такі шпалери – ідеальний вибір, адже вони підходять для всіх зон будинку, бо можуть створити різний настрій, залежно від ваших потреб.

Смугасті шпалери були популярними в регентський період, але завдяки широкому вибору колірних поєднань, цей візерунок зараз підходить як для сучасних, так і для традиційних будинків.

3. Блокові принти.

Якщо ви шукаєте позачасовий принт, який не буде серйозним – це чудовий варіант. Оскільки їх часто друкують вручну, вони мають індивідуальні особливості, які надаватимуть кімнаті характеру. Блокові принти можуть бути геометричними, поєднувати в собі кілька текстур або навіть 3D-елементів.

4. Яскраві кольори.

Якщо ви хочете додати енергії та яскравості будинку – варто обирати шпалери яскравих кольорів. Вони ідеально підійдуть для кухонь, ігрових кімнат або пралень. Хоча такі шпалери можуть здаватися ризикованим вибором, вони насправді досить універсальні. Різноманітна гама кольорів дозволяє легко їх поєднувати з кольорами фарби для стін та меблями.

5. Вінілові шпалери.

Вінілові шпалери стають все більш популярними, особливо водостійкі вінілові шпалери. Їх можна протирати, адже вони зносостійкі. Тому ці шпалери практичніші для таких приміщень, як ванні кімнати та кухні, де стіни можуть часто бруднитися.

6. Принти, натхненні природою.

Природа є частим мотивом у шпалерах, і це буде особливо актуальним у 2025 році. А зв’язок з природою через дизайн інтер’єру може мати заспокійливий ефект. Найкращим місцем для розміщення таких шпалер є кухня. Оскільки це простір, в якому ми проводимо так багато часу, додавання таких елементів, може зробити кухню більш свіжою та затишною.