Американська компанія фарб Valspar обрала колір, який буде популярним та трендовим у 2026 році. Як пише «24 канал», цей колір даруватиме відчуття тепла як всередині, так і ззовні.

Який колір буде популярним у 2026 році?

Експерти компанії назвали головним кольором 2026 року – Warm Eucalyptus або теплий евкаліпт – м’який ніжно-зелений відтінок із теплими нотками.

«У наступному році ми переглянемо наше уявлення про нейтральні відтінки. Виходячи за рамки класифікованого терміна «колір», нейтральний означає кольори, які створюють заспокійливу та приємну атмосферу», – розповіла Сью Кім, директорка з кольорового маркетингу Valspar.

Компанія зазначає, що теплий евкаліпт – це відтінок у вінтажному стилі, який втілює спокій та позачасовість. Він ніби відображає прагнення до заземленого та спокійного дизайну, який адаптуватиметься до сучасного життя.

«Теплий евкаліпт – це більше, ніж просто гарний відтінок зеленого. Це відображення комфорту, якого ми прагнемо в наших домівках. Його теплі відтінки створюють заземлений, гостинний настрій, водночас надихаючись природою та знайомством з ретро-дизайном – це колір, який заохочує до відновлення і стійкості», – додала Сью Кім.

За словами дизайнерів, цей відтінок можна поєднувати з будь-яким стилем дизайну. Він є універсальним та ідеально поєднується з різними пастельними відтінками.