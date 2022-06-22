Арешт наклали на корпоративні права та майно підприємства, вартістю понад 30 млн грн

Суд арештував активи щебеневого заводу, власником якого є міськрада білоруського міста. Арешт наклали на корпоративні права та майно підприємства, вартістю понад 30 млн грн. За інформацією Офісу Генпрокурора, йдеться про щебеневий завод, власником якого є білоруський орган місцевого самоврядування.

«Арешт наклали на корпоративні права та майно підприємства на понад 30 млн грн для забезпечення спецконфіскації та збереження речових доказів у кримінальному провадженні за фактом заволодіння посадовими особами грошовими коштами шляхом обману (ч. 3 ст. 190 КК України)», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Фото Офісу Генпрокурора

Власниками щебеневого заводу є міськрада білоруського міста. За даними слідства, через обман посадовці підприємства зменшили свій грошовий статутний капітал, штучно створивши борг із виплати зарплати. Із січня цього року 100 працівників не отримують зарплати, борг становить 4 млн грн.

В ухвалі суду вказано, що заборонено відчужувати, розпоряджатися та користуватися спецтехнікою та вантажними автомобілями, виробничими конвеєрами і цехами, складами, свердловинами, залізничною під’їзною дорогою, офісними приміщеннями, багатоповерховими житловими будинками, будівлями дитсадка та закладу відпочинку тощо.

У повідомленні Офісу Генпрокурора не вказано, про який саме завод йдеться. Але, за даними державного реєстру, на Житомирщині в с. Бондарі зареєстрований Овруцький щебеневий завод, який належить Гомельській міськраді. Підприємство належить до Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту. Окрім того, зазначається, що підприємство має податковий борг перед Україною.