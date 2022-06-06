Київські правоохоронці заарештували та передали в АРМА активи російського підприємства на 150 млн грн. Йдеться про підприємство, яке спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання. Директором та засновниками є підприємці РФ. В Офісі Генпрокурора повідомили, що арештовано 26 одиниць транспорту, земельну ділянку площею 5 га та комплекс будівель загальною площею 6 тис. м2, які належать підприємству. Загальна вартість арештованих активів – понад 150 млн грн.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході розслідування кримінального провадження арештовано 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн грн, земельну ділянку площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв м вартістю понад 120 млн грн, що належать підприємству, директором та засновниками якого є бізнесмени РФ. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн грн», – повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У повідомленні не вказано, про яке саме підприємство йдеться. Наразі організовано процес фактичної передачі цих активів в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, які були вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України), здійснюють слідчі ГУ Нацполіції у м. Києві.