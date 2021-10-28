Незаконний ринок діяв у національному парку ще з 2000 року

У Національному природному парку «Сколівські Бескиди» демонтують місцевий сувенірний ринок, який незаконно діяв там упродовж 20 років. Лише зараз правоохоронці заявили про викриття сімох підприємців, які незаконно захопили землю та влаштували там торгівлю.

У четвер, 28 жовтня, в прокуратурі Львівщини розповіли, що незаконний ринок неподалік водоспаду «Кам’янка» у національному парку «Сколівські Бескиди» Стрийського району діяв ще з 2000 року. Спершу місцеві підприємці здійснювали там продаж різноманітних товарів з лотків. Пізніше вони без жодних документів на землю та дозволів на будівництво звели на цьому місці капітальні споруди – дерев’яні каркасні одно- та двохповерхові будиночки. На сьогодні незаконний ринок налічує 13 дерев'яних будиночків та займає площу 0,08 га.

Сімом підприємцям повідомили підозру через самовільне захоплення земельної ділянки та самовільне будівництво (ч. 4 ст. 197-1 ККУ). За клопотанням прокурора, суд наклав арешт на будівлі незаконного ринку. У подальшому їх планують знести та звільнити ділянку природо-заповідного фонду.

Правоохоронці встановлюють інших причетних до захоплення землі у національному природному парку.