Олександр Лавринович і Костянтин Грищенко обіймали свої посади в період укладання й ратифікації «Харківських угод»

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та міністру юстиції Олександру Лавриновичу, яких підозрюють у державній зраді, повідомив у п’ятницю, 23 вересня, Офіс генерального прокурора.

Наразі підозрювані переховуються за межами України та оголошені у розшук. Рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції та законодавства України, без фактичного розгляду проекту угоди та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років було продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України (так звані «Харківські угоди»). Як пояснили правоохоронці, це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння російського чорноморського флоту, а також його збільшення на території Криму й Севастополя, замість виведення з України.

21 квітня 2010 року тодішній президент України Віктор Янукович і Росії Дмітрій Мєдвєдєв у Харкові підписали міждержавну угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України. В обмін на це Росія погодилася надати Україні знижку на газ. 27 квітня угоду одночасно ратифікували Верховна Рада України й Державна дума Росії.

У 2021 році про підозру в цій справі було повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову, які теж переховуються за кордоном. Грищенку й Лавриновичу про підозру повідомили 25 липня 2022 року.