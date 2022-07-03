Українцям не потрібна буде віза для відвідин Ізраїлю на термін до трьох місяців

В Ізраїлі Вищий суд справедливості (БАГАЦ) скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов'язував українців отримувати візи для в'їзду до країни. Згідно з рішенням, тепер українцям не потрібна віза для відвідин Ізраїлю на термін до трьох місяців, повідомила «Українська правда» з посиланням на видання The times of Israel.

Позов до суду подала юридична фірма «Томер Варша», що спеціалізується на імміграційному праві та допомагає українцям в'їхати до країни.

Вищий суд справедливості пояснив, що його рішення не позбавляє міністра внутрішніх справ повноважень вирішувати, хто може в'їхати до країни відповідно до положень закону, або її права відмовляти громадянам України у в'їзді до країни в індивідуальному порядку на її розсуд. Адже у березні Шакед заявила, що Ізраїль дозволить залишитися приблизно 20 тисячам українців, які перебували в країні за туристичними візами або нелегально до російського вторгнення. Вона також сказала, що Ізраїль видасть візи ще 5 тисячам біженців.

Володимир Зеленський у Twitter відреагував на рішення Верховного суду Ізраїлю.

«Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян . Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!», – написав Зеленський.

Нагадаємо, 15 березня уряд Ізраїлю призупинив дію безвізу для українських громадян та запровадив обов'язкову реєстрацію через електронну систему моніторингу. Після цього, Україна почала розгляд питання про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем.