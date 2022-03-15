Для в’їзду в Ізраїль українцям необхідно отримати спецдозвіл від МВС

Ізраїль змінив правила в’їзду для громадян України. Дію безвізу фактично зупинили. Ізраїль не приймає біженців з України, а для в’їзду в країну необхідно отримати спецдозвіл від МВС.

«Ізраїль не приймає біженців з України... Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну», – зазначено на сайті посольства України в Ізраїлі.

На сайті посольства України в Ізраїлі зазначено, що 13 березня МВС Ізраїлю встановило такі правила в’їзду для українців:

1. Встановлено квоту для 5 тис. громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі.

2. Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю.

3. Якщо громадянин України бажає приїхати до Ізраїлю на запрошення, то громадянин Ізраїлю зобов'язаний підписати декларацію для запрошеного на сайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою електронної анкети за посиланням.

4. Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю за посиланням.

5. Відповідь на запит заявника буде надіслана на електронну адресу заявника.

6. Якщо заявник прибув до Ізраїлю на запрошення громадянина, який проживає в Ізраїлі, запрошений заявник повинен отримати запрошення від громадянина Ізраїлю (як зазначено у пункті 3) перед заповненням заявки (як зазначено у пункті 4).

Для отримання дозволу на сайті МВС Ізраїлю створена електронна форма.

На сайті посольства також зазначено, що:

Ізраїль не приймає біженців з України;

Уряд визначив пріоритетні категорії осіб, які можуть в’їхати в Ізраїль за певних умов (наприклад, подружжя/діти-громадян України та громадян Ізраїлю, які постійно проживають в Україні; громадяни, які раніше подали прохання на возз'єднання сім'ї з громадянами Ізраїлю; члени сімей ізраїльтян першої лінії спорідненості; нові репатріанти та особи, які мають єврейське коріння);

Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, Ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі) не можуть безперешкодно в’їхати в країну.

«Посольство закликає громадян України обов’язково врахувати зазначену інформацію та не в’їжджати в Ізраїль у разі наявності негативної візової історії (наприклад ті особи, які були раніше в Ізраїлі і порушили візовий режим, тобто перебували в країні нелегально. Також врахуйте, що якщо Ваші родичі наразі знаходяться в Ізраїлі нелегально, Вам також буде відмовлено у в’їзді)», – зазначено на сайті посольства.

За інформацією «Європейської правди», громадяни, які раніше купили квитки до аеропорту Тель-Авіва та планували скористатися правом на безвізовий в’їзд, стикаються з відмовою у посадці та з вимогою надати візу. Також є проблеми з отриманням візи тими, хто виїхав з України через бойові дії і не має легалізації у державі перебування. Хоча формально угода про безвізовий режим наразі діє.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав призупинення безвізу з Ізраїлем та впровадження системи електронних дозволів МВС на в’їзд до країни «недружнім кроком, який потребує негайного виправлення».

«Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м’яко кажучи, викликають подив. […] Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців», – зазначив він у Facebook.

Напередодні стало відомо, що Ізраїль взяв на себе місію посередника у переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни.

Євросоюз, навпаки, відкрив кордони для біженців з України. Країни ЄС почали приймати українців навіть без закордонних паспортів. Раніше у МЗС пояснили, як діє тимчасовий захист для українців у ЄС і куди за ним звертатись.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що ОАЕ тимчасово призупинили дію безвізу для України.