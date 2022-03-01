Із 1 березня 2022 року Об’єднані Арабські Емірати тимчасово призупинили дію безвізу для громадян України. Тимчасове призупинення не стосується тих громадян України, які вже перебувають на території ОАЕ.

«Відсьогодні громадяни України – пред’явники паспортів громадянина України для виїзду за кордон мають отримувати відповідну візу для візиту до ОАЕ. Тимчасове призупинення дії Меморандуму про взаєморозуміння не стосується тих громадян України, які вже перебувають на території ОАЕ», – зазначено у повідомленні Посольства України в ОАЕ.

Щодо громадян України, які прибули до ОАЕ з туристичною метою і не змогли повернутися в Україну через початок збройної агресії РФ, посольство інформуватиме додатково.

Нагадаємо, що Україна й ОАЕ домовилися про безвізовий режим 2 листопада 2017 року в Дубаї. Згідно з домовленістю, з 31 грудня 2017 року громадянам України з біометричними паспортами для туристичної поїздки в Об'єднані Арабські Емірати не треба було оформляти візи. Після прильоту в будь-який аеропорт українці отримували можливість перебувати до 30 днів на території ОАЕ.

Хроніка вторгнення Росії. День шостий – у прямій трансляції ZAXID.NET