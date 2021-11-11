Петиція про заборону громадянам РФ відвідувати територію України або запровадження візового режиму з Росією набрала необхідних 25 тис. голосів. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у Telegram.

За його словами, підписи було зібрано за рекордно короткий термін – вісім днів та кілька годин. Тепер президент України Володимир Зеленський повинен розглянути петицію.

«Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму», – йдеться у тексті петиції.

Як інформував ZAXID.NET, 27 жовтня президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону виступів російських артистів в Україні до деокупації Криму та повернення контролю над східним кордоном. Зеленський написав, що перенаправив петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову з проханням вивчити викладені в ній пропозиції та проаналізувати дотримання законодавства.

Автор петиції – український телеведучий Ігор Кондратюк. 10 жовтня вона набрала 25 тис. підписів, необхідних для розгляду президентом. На думку Кондратюка, «громадяни країни-агресора…насправді не несуть жодної культури» та «своїм мовчанням також несуть відповідальність за агресивні дії Росії». Телеведучий вважає, що винятки можна зробити лише для тих російських артистів, які публічно виступили проти агресії РФ.