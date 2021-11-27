Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону громадянам РФ відвідувати територію України або запровадження візового режиму з Росією. З відповіді, опублікованій на сайті Офісу президента 26 листопада, можна зробити висновок, що глава держави відкинув цю ідею, вважаючи, що Україна з початку війни ввела низку заходів щодо посилення контролю щодо в’їзду громадян Росії. Однак, він пообіцяв порадитися із цього приводу із СБУ, РНБО та Кабміном.

Зеленський відповів, що на тлі триваючої російської агресії ця петиція є цілком виправданою. Водночас він зазначив, що з 2014 року Україна ввела низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні.

Він нагадав, що у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду росіян на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження. Наразі вони в’їжджати в Україну лише за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами. Крім того, з 2018 року українські прикордонники почали фіксувати біометричні дані іноземців, у тому числі й громадян Росії.

«Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та РФ потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку», – наголосив він.

Президент резюмував, що надіслав петицію прем’єр-міністру Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову та голові Служби безпеки Івану Баканову з проханням проаналізувати режим в'їзду.

Що це за петиція?

Петиція про заборону громадянам РФ відвідувати територію України або запровадження візового режиму з Росією зареєстрував активіст Сергій Стерненко. Необхідні для розгляду президентом 25 тис. голосів вона набрала 11 листопада – за вісім днів після публікації.