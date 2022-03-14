Ізраїль погодився стати посередником у переговорах України та РФ

Ізраїль взяв на себе місію посередника у переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України», – написав Андрій Єрмак у понеділок, 14 березня, у Facebook.

Окрім того, за словами Андрій Єрмака, ведеться інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій.

«На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою. Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль», – повідомив Андрій Єрмак.

Зазначимо, близько 11:30 сьогодні розпочався четвертий раунд переговорів між Україною та Росією щодо припинення розв’язаної росіянами війни в Україні. Місце переговорів в Офісі президента наразі не називають. Раніше президент Володимир Зеленський виступив за прямі переговори з Владіміром Путіним у Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю.

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