Володимир Зеленський пропонує провести переговори з Путіним в Єрусалимі

Президент Володимир Зеленський виступив за прямі переговори з Владіміром Путіним у Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенета. Про це Зеленський заявив на прес-конференції іноземним журналістам, пише УП.

«Ми говорили з паном Бенетом – і я йому казав, що сьогодні неправильно, неконструктивно зустрічатися в Росії, в Україні і в Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів», – розповів президент України.

Зеленський також вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України, проти якої зараз воює Росія.

«Коли ми говоримо про гарантії безпеки і те, які країни мають бути у договорі по гарантії безпеки для України – чи вважаю я, що серед цих країн має бути Ізраїль, однозначно», – сказав він.

Провести прямі переговори з Путіним в Єрусалимі Володимир Зеленський пропонував ще до початку війни. Тоді цю пропозицію Кремль проігнорував.

Після початку війни прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенета кілька разів вів телефонні переговори з Путіним.

5 березня стало відомо, що Беннет таємно приїхав до Москви. Основною темою обговорення була війна, яку розв'язала Росія проти України.

Після цього він мав кілька телефонних розмов із Володимиром Зеленським. 12 березня низка ізраїльських ЗМІ написали, що Нафталі Бенет радив українському президенту прийняти пропозиції Росії для закінчення війни – тобто фактично капітулювати.

Вже через кілька годин ізраїльські урядовці спростували цю інформацію.