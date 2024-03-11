У Кам’янець-Подільському районі в білоруски конфіскували дві земельні ділянки

Новоушицький районний суд ухвалив рішення конфіскувати у власність держави дві земельні ділянки у Кам’янець-Подільському районі, які у 2019 році вспадкувала громадянка Білорусі. Як повідомили 11 березня в Хмельницькому апеляційному суді, згідно з законодавством, іноземка мала впродовж року їх відчуджити, а натомість здала в оренду місцевому агротовариству.

За інформацією суду, у 2019 році білоруска отримала у спадок дві земельні ділянки на території Кам’янець-Подільського району, площею 1,2697 га та 0,047 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Упродовж року жінка була зобов’язана їх відчуджити, згідно з ч.4 ст.81 Земельного кодексу України. Зробити вона це могла, уклавши відповідну цивільно-правову угоду купівлі-продажу, міни, дарування тощо.

«Оскільки громадянка РБ їх не відчужила, є підстави для конфіскації землі у власність держави. Про відсутність у неї наміру виконати обов’язок щодо відчуження оспорюваної землі, на думку суду, також свідчить факт передачі її в оренду на 10 років місцевому агротовариству», – йдеться у повідомленні.

Суд ухвалив рішення конфіскувати у власність держави дві ділянки землі. Оскільки рішення заочне, то суд його може переглянути за письмовою заявою відповідачки. Воно набере законної сили, якщо протягом встановлених строків іноземка не подасть ні відповідну заяву, ні апеляційну скаргу.