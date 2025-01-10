У громадянки Росії конфіскували дві ділянки сільськогосподарського призначення

Буський районний суд Львівської області задовольнив позов прокуратури та конфіскував у дохід держави дві земельні ділянки на території Буської громади, які належали громадянці Росії Ганні Кириленко. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

Як розповіли в прокуратурі, йдеться про землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 1 га, розташовані на території Буської територіальної громади.

«Встановлено, що громадянка РФ отримала у спадок вищевказані земельні ділянки. Після набуття права власності вона передала їх в оренду аграрному підприємству, за що отримувала плату. Так як право власності громадян РФ на нерухомість на території України суперечить вимогам законодавства, Золочівська окружна прокуратура звернулася до суду», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Суд повністю задовольнив позов прокуратури та конфіскував дві ділянки площею 0,49 та 0,46 га у селі Тур’я Буської громади в дохід держави. Ділянки належали громадянці Росії Ганні Кириленко, їх орендувало приватне підприємство «Західний Буг».