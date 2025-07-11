Рівненський міський суд виніс вирок Андрію Іскрі за поширення інформації про місце розташування ЗСУ. Чоловік поширив геолокацію військового обʼєкта у вайбері-групі, за що у нього конфіскували телефон. Також обвинуваченому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 9 липня, 1 лютого 2025 року Андрій Іскра надіслав у вайбер-групу скриншот, в якому позначив на Google Maps розташування військового обʼєкта у Рівному.

«Таким чином обвинувачений поширив інформацію про розташування Збройних сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України та іншими уповноваженими державними органами», – йдеться у матеріалах справи.

Андрій Іскра повністю визнав свою провину та підтвердив наявні проти нього докази. Водночас чоловік не пояснив, з якою метою ділився такою інформацією у соцмережах.

Суддя Олег Костюк визнав рівнянина винним за ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань за можливості їх ідентифікації на місцевості), проте замість основного покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі призначив рік іспитового строку. Окрім того, у чоловіка конфіскують IPhone 7. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.