Під час судового засідання Максим Рашевченко уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Максима Рашевченка винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння ЗСУ, призначив йому рік умовного терміну і конфіскував мобільний телефон Samsung.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 липня, у червні 2025 року обвинувачений зняв на відео переміщення самохідної артилерійської установки «Богдана» і оприлюднив його на своїй сторінці у фейсбуці. Після цього 23-річного мешканця Ужгорода викрила Служба безпеки України.

Під час судового засідання Максим Рашевченко розкаявся у вчиненому та уклав з прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Іван Котубей визнав закарпатця винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння ЗСУ і призначив йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Samsung Galaxy J2, яким обвинувачений знімав відео, конфіскували у власність держави.