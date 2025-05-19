Військовому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років

Лебединський районний суд Сумської області на 10 років ув’язнив військовослужбовця, який вкрав прилади нічного бачення, призначені для штурмової роти. Про це у понеділок, 19 травня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, військовий мав доступ до складу з обладнанням, оскільки відповідав за матеріальне забезпечення роти. Наприкінці 2024 року він отримав прилади нічного бачення та бінокуляри загальною вартістю 4,5 млн грн, призначені для штурмової роти. Проте він не передав обладнання бійцям, а вирішив його вкрасти.

Військовий продав своєму знайомому два прилади нічного бачення та два бінокуляри військовий за 430 тис. грн. Отримані гроші він витратив на азартні ігри.

Лебединський районний суд визнав військового винним у привласненні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років. Крім того, відповідно до рішення суду, військовий має відшкодувати завдані збитки.

Обладнання, яке вкрав військовий

Нагадаємо, 27 січня ДБР повідомляло про затримання заступника командира військової частини на Дніпропетровщині. За даними слідчих, він привласнив 24 прилади нічного бачення.