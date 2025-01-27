За крадіжку заступнику командира загрожує до 15 років позбавлення волі

На Дніпропетровщині заступнику командира військової частини оголосили підозру. За даними слідчих він привласнив прилади нічного бачення. Про це у понеділок, 27 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, заступник командира відповідав за логістику частини. У документах військовий вказав, що 24 прилади нічного бачення нібито були втрачені у бойових умовах. Однак насправді він наказав підлеглим сховати обладнання на складі серед сміття. Загальна вартість привласнених приладів нічного бачення складає майже 4 млн грн.

ДБР провело обшуки у місці дислокації військової частини, складах та у помешканні фігуранта й вилучило крадене обладнання. Заступнику командира оголосили підозру у привласненні військового майна зі зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу розміром 7,7 млн грн.

«В межах досудового розслідування перевіряється причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Також ініційовано проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна в частині», – повідомили у ДБР.

Нагадаємо, 23 січня ДБР повідомило про підозру командиру групи матеріального забезпечення 110-ї ОМБр, який причетний до схеми ухилення від служби. Раніше у цій справі підозру отримав командир бригади Руслан Шелест.