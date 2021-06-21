Рубіжанський міський суд Луганської області визнав винним бойовика «ЛНР» у створенні непередбачених законом воєнізованих формувань і призначив йому п’ять років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Відповідний вирок суду розміщено у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише «Главком».

Згідно з судовими матеріалами, у серпні 2015 року уродженець Сєвєродонецька Луганської області добровільно вступив до лав незаконного збройного формування «Заря». Там бойовику видали камуфльований одяг, спальний мішок, військовий квиток «ЛНР» та автомат Калашникова АК-74. Обвинувачений неоднарозово виїжджав на полігон, де навчався стріляти з автомата, великокаліберного кулемета, ручного гранатомета, а також гармати 80 калібру. За час служби у підрозділі «Заря» терорист отримав звання молодшого сержанта і був призначений на посаду командира відділення.

Протягом січня-березня 2016 року обвинувачений перебував у лавах іншого незаконного збройного формування «15 батальйон територіальної оборони «СССР Брянка», яке входить до складу другого армійського корпусу Російської Федерації. Він виконував функції оператора протитанкової рушниці; перебував на бойових позиціях в районі Первомайська Луганської області, де спостерігав за пересуванням військової техніки української армії.

Під час досудового розслідування обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути ув’язнення. У результаті суд затвердив цю угоду, наголосивши, що обвинувачений щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Про колишнього бойовика відомо, що він одружений і має на утриманні малолітню дитину.