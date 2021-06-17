Служба безпеки України (СБУ) викрила у лавах поліції Луганської області колишнього бойовика незаконного збройного формування «Армия Юго-Востока» яке входило до складу терористичної «ЛНР».

За інформацією СБУ, колишній бойовик приєднався до лав Національної поліції у 2016 році, де проходив службу до теперішнього часу. Однак з 2014 року він воював у незаконному збройному «формуванні Дрьомова», яке на той час контролювало Сєвєродонецьк. Як тільки українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він «вирішив змінити сторону». Спочатку переховувався на території Росії і в тимчасово окупованому Криму, а потім – повернувся в Україну.

«Наразі відомо, що фігурант брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань. Крім того, за даними правоохоронців, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним “Спец”. Бойовики “Спеца” причетні до викрадень та катувань українських патріотів, вбивств військовослужбовців ЗСУ у боєзіткненнях під Рубіжним та у Новоайдарському районі», – розповіла про колишнього бойовика прес-служба СБУ.

Йому вже повідомили про підозру в участі у непередбачених законом збройних формуваннях. На момент, коли СБУ опублікувала це повідомлення, запобіжного заходу йому не обрали. Також СБУ перевіряє його на причетність до вчинення інших злочинів на шкоду державній безпеці та громадянам України.

«Цей співробітник управління поліції охорони в Луганській області у званні сержанта працював на посаді водія, відповідно не маючи доступу до жодної таємної або закритої інформації. Він був затриманий працівниками Служби безпеки спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції, який надає повну підтримку та сприяння органу досудового розслідування. Водночас триває внутрішнє розслідування поліції щодо цієї ситуації, а сам працівник звільнений правоохоронних лав», – сказав заступник директора комунікацій Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало в коментарі «Українській правді»