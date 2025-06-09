Старокостянтинівський районний суд виніс вирок директору «Красилівліс», який спершу дозволив незаконну вирубку 38 дерев, а потім пропонував правоохоронцям 1000 доларів хабара за закриття справи. За скоєне обвинуваченому призначили 68 тис. грн штрафу без права обіймати посаду протягом трьох років.

Як йдеться у вироку від 4 червня, у листопаді 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження через незаконну вирубку 38 дерев на території Щиборівської громади. У ході слідства зʼясувалося, що до злочину причетний директор підприємства «Красилівліс» Михайло Мельничук. Відтак, посадовець організував зустріч із двома співробітниками СБУ, яким запропонував 1000 доларів винагороди за вплив на поліцейського щодо закриття кримінального провадження.

10 грудня 2024 року Михайло Мельничук передав правоохоронцям усю суму, після чого його затримали. Під час судового розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину.

Суддя Євгеній Андрощук визнав директора «Красилівліс» винним за ч.1 ст.369-2 КК України (зловживання впливом) й призначив 68 тис. грн штрафу. Крім того, обвинуваченого позбавили права обіймати посади в підприємствах, установах, організаціях державної та комунальної форм власності, що повʼязані із наявністю організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.