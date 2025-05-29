Віталій Цвид очолював Шацький нацпарк з 2017 по 2018 роки

Шацький райсуд виніс вирок колишньому виконувачу обовʼязків директора Шацького національного природного парку Віталію Цвиду за службову недбалість. Обвинувачений ініціював проведення санітарних рубок дерев, збитки від яких оцінили у 9,5 млн грн. Посадовець довів у суді, що працівники парку зрізали виключно пошкоджені та хворі насадження, які пізніше використали для заготівлі дров.

Як йдеться у вироку від 26 травня, у 2017 році виконувач обовʼязків директора Шацького національного парку Віталій Цвид підписав лісорубні квитки на проведення вибіркових санітарних рубок, які необхідні для покращення якості лісових насаджень. Згідно з висновком експерта, такі дії завдали державі збитків на 9,5 млн грн.

За словами Віталія Цвида, близько 90% зрубаних дерев продали населенню та місцевим підприємствам на дрова, а решту 10% використали для потреб нацпарку – для будівництва рекреаційних пунктів, господарських будівель тощо. Обвинувачений також зауважив, що працівники парку зрізали виключно пошкоджені та хворі насадження. Допитані у суді колишні підлеглі посадовця підтвердили його слова.

Суддя Сергій Матвійчук визнав Віталія Цвида невинуватим у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального порушення. Також держава повинна оплатити понад 20 тис. грн за проведені експертизи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що у 2022 році за аналогічний злочин судили ексдиректора Шацького нацпарку Володимира Захарка. Посадовець видав лісорубні квитки без встановлених лімітів та дозволів для проведення санітарних рубок. За підрахунками експертів, внаслідок цього держава зазнала збитків на 7,3 млн грн. Проте посадовця також виправдали.