Сихівський районний суд Львова визнав львів’янина Олега Стойку винним у невиконанні батьківських обов’язків. Чоловік посадив свого неповнолітнього сина за кермо авто Daewoo Lanos, через що йому доведеться заплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 3 жовтня 46-річний чоловік хотів навчити свого сина керувати авто Daewoo Lanos на майданчику біля стадіону «Арена Львів», де часто практикуються початківці. У постанові суду не вказаний вік хлопця, але неповнолітньою вважається людина, що не досягла 18 років.

У суді Олег Стойка визнав свою провину та заявив, що хотів навчити сина керувати машиною, але не знав, що для цього треба мати окремі дозвільні документи. Він заявив, що це більше не повториться.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олена Горбань визнала львів’янина винним у невиконанні батьківських обов’язків та оштрафувала на 850 грн. Постанова ще може бути оскаржена.

Варто зауважити, що навчальний автомайданчик біля «Арени Львів» активно використовують інструктори з водіння для навчання своїх клієнтів. Деякі з них, зокрема відома львівська автошкола Rega, також пропонують навчання і для підлітків.