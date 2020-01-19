Суд оштрафував львів’янина за використання годинника з прихованою камерою

Сихівський районний суд Львова оштрафував львів'янина на 3400 грн за придбання спеціального негласного отримання інформації – годинника з вмонтованою прихованою камерою. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 січня.

Як йдеться у вироку суду, у лютому 2018 чоловік знайшов оголошення на сайті «OLX.ua» жителя села Ільці Івано-Франківської області про продаж електронного настільного годинника, в який вбудована прихована мініатюрна відеокамера та мікрофон для прихованої відеозйомки, у тому числі в режимі реального часу.

Олег О. вирішив придбати цей годинник і заплатив за нього 1780 грн. У матеріалах справи не вказується причина такої покупки.

У листопаді 2019 у чоловіка вдома провели обшуки і вилучили годинник з камерою.

У ході розслідування Олег О. уклав з прокурором угоду про визнання винуватості у незаконному придбані та використанні спеціальних технічних засобів отримання інформації. Згідно з цією угодою суддя Сихівського райсуду Богдан Мичка оштрафував Олега О. на 3400 грн. Електронний годинник з вмонтованою камерою мають знищити.