На ремонт їдальні Погулянківської гімназії виділили 321 408 грн

Камінь-Каширський районний суд виніс вирок Йосипу Шевчику за привласнення 32 747 грн під час ремонту їдальні Погулянківської гімназії. За скоєне обвинуваченому призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 22 жовтня, у грудні 2023 року Управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради уклало договір із приватним підприємством «Константа-М» про виконання поточного ремонту покрівлі та утеплення стелі їдальні Погулянківської гімназії на загальну суму 321 408 грн. За даними слідства, виконавець робіт Йосип Шевчик підробив офіційні документи й умисно завищив вартість та обсяги ремонту, завдяки чому привласнив 32 747 грн.

У суді Йосип Шевчик визнав свою вину та уклав із прокурором відповідну угоду.

Суддя Борис Гамула визнав Йосипа Шевчика винним за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України (шахрайство та підроблення офіційних документів) і призначив 34 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний сплатити 32 184 грн на користь держави за залучення експерів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.