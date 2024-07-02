Луцький міськрайонний суд виніс вирок трьом посадовцям, яких підозрювали у привласненні та розтраті 1,2 млн грн. Обвинувачених визнали невинними та виправдали, ідеться у вироку суду від 26 червня.

За версією слідства, у вересні 2019 року у т.в.о директора Волинського військового лісгоспу Романа Чуя виник план, як привласнити гроші установи. Посадовець вирішив укласти договір про співпрацю із керівником ТзОВ «Ліспром-Захід-Сервіс» Сергієм Ковальчуком і отримувати прибуток за роботи, які не були виконані. До справи також залучили бухгалтерку та депутатку Малолюбашанської сільської ради Тетяну Алексійчук.

Відтак, Роман Чуй та Сергій Ковальчук підписали відповідний договір, після чого зобов’язали працівників Поворського, Бахівського, Черемошнянського та Бережницького лісництв вносити інформацію про виконання робіт компанією-підрядником, яких насправді не було. Бухгалтерка Тетяна Алексійчук контролювала надходження грошей згідно з фіктивними актами виконаних робіт, а також переводила їх у готівку.

Як стверджує слідство, схема діяла у період із листопада 2019 року по лютий 2020 року, допоки її не викрили правоохоронці. Суму збитків від дій злочинної групи оцінили у понад 1,2 млн грн.

Обвинувачені у суді свою вину заперечили. За словами представника Волинського військового лісгоспу, після оприлюднення інформації про злочин, в установі провели аудит та службове розслідування, під час яких нестачі лісопродукції чи факту невиконання робіт не виявили. Крім того, під час досудового розслідування більше 15 свідків або заперечували звинувачення, або не змогли пригадати подій 2019-2020 років.

Суддя Алла Полюшко визнала усіх трьох обвинувачених невинними та виправдала їх. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.