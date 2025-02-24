Рівненський міський суд виніс вирок Юрію Полюховичу за спробу відправити поштою в США квадрокоптер російського виробництва «Бумеранг 8». Обвинуваченому призначили 34 тис. грн штрафу, а літальний апарат вилучили на користь держави.

Як йдеться у вироку від 10 лютого, влітку 2024 року рівнянин Юрій Полюхович продав іноземцю за 150 доларів квадрокоптер російського виробництва «Бумеранг 8». Обвинувачений спакував товар, вніс неправдиві дані у форму митної декларації та відправив його «Укрпоштою» із Рівного у США. Працівники київської митниці під час огляду посилки виявили літальний апарат і вилучили його для проведення відповідної експертизи.

«Згідно з висновком експерта, наданий на дослідження пристрій ідентифіковано як безпілотний літальний апарат виробництва Російської Федерації. Даний квадрокоптер належить до класу дистанційно пілотованих літальних апаратів, так званих FPV дронів-розвідників, дронів-камікадзе або дронів-бомбардувальників», – йдеться у матеріалах судової справи.

Юрій Полюхович уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини. Суддя Наталія Діонісьєва визнала рівнянина винним порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч.1 ст. 333 ККУ) й призначила 34 тис. грн штрафу. Квадрокоптер вилучили в дохід держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.