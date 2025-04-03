Дубенський міськрайонний суд виніс вирок трьом чоловікам за організацію підпільного виготовлення алкоголю. Обвинувачені продавали сурогат місцевим жителям, а прибуток ділили між собою. За скоєне вони отримали від 90 до 100 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 28 березня, у березні 2024 року троє мешканців Дубенського району: Іван Устинов, Роман Туз і Олександр Сімак організували підпільне виробництво алкоголю. Обвинувачені закупили сировину, необхідне обладнання та зайнялися виробництвом сурогату. Готову продукцію чоловіки продавали місцевим жителям – зазвичай підвозили товар на обумовлене місце власним автомобілем. Пізніше обвинувачені додали в асортимент ще й безакцизні сигарети.

За даними слідства, зловмисники придбали у Тернопільській області для подальшого перепродажу щонайменше 3200 літрів незаконно виготовленого етилового спирту, 765 скляних пляшок і 4222 пачки незаконно виготовлених сигарет різних марок.

Суддя Олександра Жуковська визнала трьох мешканців Дубенщини винними за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1, 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою). Організатор схеми отримав 100 тис. грн штрафу, а його спільники – по 90 тис. грн штрафу. Крім того, кожен із них має сплатити по 43 160 грн на користь держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.