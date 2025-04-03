Суд оштрафував трьох мешканців Дубенщини за підпільну торгівлю сурогатним алкоголем
Обвинувачені привозили готову продукцію на замовлення місцевих жителів
Дубенський міськрайонний суд виніс вирок трьом чоловікам за організацію підпільного виготовлення алкоголю. Обвинувачені продавали сурогат місцевим жителям, а прибуток ділили між собою. За скоєне вони отримали від 90 до 100 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 28 березня, у березні 2024 року троє мешканців Дубенського району: Іван Устинов, Роман Туз і Олександр Сімак організували підпільне виробництво алкоголю. Обвинувачені закупили сировину, необхідне обладнання та зайнялися виробництвом сурогату. Готову продукцію чоловіки продавали місцевим жителям – зазвичай підвозили товар на обумовлене місце власним автомобілем. Пізніше обвинувачені додали в асортимент ще й безакцизні сигарети.
За даними слідства, зловмисники придбали у Тернопільській області для подальшого перепродажу щонайменше 3200 літрів незаконно виготовленого етилового спирту, 765 скляних пляшок і 4222 пачки незаконно виготовлених сигарет різних марок.
Суддя Олександра Жуковська визнала трьох мешканців Дубенщини винними за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1, 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою). Організатор схеми отримав 100 тис. грн штрафу, а його спільники – по 90 тис. грн штрафу. Крім того, кожен із них має сплатити по 43 160 грн на користь держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.