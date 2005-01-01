Суд оштрафував трьох поляків, які зірвали і витерли ноги об український прапор

Троє молодих людей зняли прапор України у центрі Свідника

Троє молодих поляків, які 10 вересня 2017 року зняли прапор України, топтали його і витирали об нього своє взуття відбудуться штрафом. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Як ідеться у новині, випадок зі зневаженням українського прапора трапився у місті Свідник, Люблінського воєводства минулого року. Камери відеоспостереження зафіксували як двоє дівчат та хлопець близько 6:00 ранку зірвали з будівлі Торгово-промислової палати на площі Ринок у центрі міста прапор України. Далі компанія йде вулицею Францисканською, де топче та витирає об прапор взуття.

Муніципальна варта затримала усіх трьох на місці події та викликала поліцію. На своєму сайті муніципали написали, що відбулось «видалення, публічне зневаження, знищення і пошкодження» прапора, а затримані підозрюються за ч.2 статті 137 Кримінального кодексу, де йдеться про те, що «хто на території Польщі зневажає, нищить, пошкоджує або усуває герб, штандарт, прапор або інший знак чужої держави, виставлений публічно представництвом цієї держави або наказом польської влади», підлягає штрафу, обмеження або позбавлення волі на термін до одного року.

Усі фото Муніципальної варти міста Свідник

Однак поліція в Свіднику вважала інакше. Справу кваліфікували як адміністративне порушення і звинуватили затриманих у крадіжці та знищенні майна.

«Не відбулось зневаження прапора. Він був вивішений приватно, а не адміністрацією чи міською владою», - пояснила сержант Магдалена Зомбек, прес-офіцер міської комендатури поліції у Свіднику. Із поліцією погодився також і суд, який присудив штраф 300 злотих (близько 2,5 тис. грн) кожному учаснику цієї події - двом дівчатам віком 20 і 21 рік та чоловікові 26 років. Також вони повинні заплатити 150 злотих компенсації фірмі, яка вивісила прапор на будинку.