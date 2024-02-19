У суді закарпатець пообіцяв більше часу приділяти вихованню сина

Рахівський районний суд визнав винним у невиконанні батьківських обов’язків мешканця села Богдан Івана Мартиша. Закарпатець заплатить штраф за те, що його 14-річний син пиячив у громадському місці.

Як йдеться у постанові суду, винесеній 22 січня, малолітнього сина Івана Мартиша спіймали на розпиванні алкоголю о пів на десяту ранку 6 грудня 2023 року. Тоді поліцейські склали рапорт за розпивання алкоголю у заборонених законом місцях і появу у громадському місці у п’яному виді.

У суді закарпатець визнав, що його син вживав алкогольні напої, пообіцяв більше часу приділяти його вихованню та суворо не карати. Дослідивши усі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Івана Мартиша винним у невиконанні обов’язків щодо виховання дітей і присудила йому 850 гривень штрафу. Також він має сплатити 605 грн судового збору.