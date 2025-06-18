Будинок в Личаківському районі Львова визнали відумерлою спадщиною і повернули державі

Личаківський районний суд Львова задовольнив позов прокурорів про визнання житлового будинку та ділянки на вул. Васильченка у Львові відумерлою спадщиною та передачу їх у власність територіальної громади.

Як повідомили у середу, 18 червня, у прокуратурі Львівщини, йдеться про житловий будинок площею 59 м2 та земельну ділянку під ним площею майже 0,07 га, що розташовані на вул. Васильченка у Львові. Їх загальна вартість становить близько 3 млн грн.

«Встановлено, що у власника нерухомості, який помер, не було спадкоємців за законом та заповітом. Відповідно таке майно мало бути визнане відумерлою спадщиною і передано в комунальну власність», – сказано в повідомленні прокуратури.

За матеріалами справи, згаданий будинок належав уродженці Брянської області Росії, яка померла у Львові в березні 2022 року.

Суд задовольнив позов прокурорів та повернув майно громаді.